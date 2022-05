Cuisine : olive, colza, tournesol... Comment différencier ces huiles ?

Si l'huile de tournesol est difficile à trouver aujourd'hui dans les rayons de supermarché, c'est peut-être l'occasion de changer d'habitudes alimentaires. Alors que ce soit pour cuisiner des pâtisseries, des plats frits ou des poêlées, il existe une grande diversité d'huiles alimentaires. Outre les huiles connues comme l'huile d'olive, de tournesol, du colza, on peut aussi utiliser l'huile de noix, de coco, de pépin de raisin et de sésame.

Tout d'abord, on peut les différencier par rapport à leur saveur. L'huile d'olive, par exemple, a un goût très prononcé. Cette particularité la rend indispensable dans de nombreux plats de la cuisine méditerranéenne. Si elle est capable de remplacer le beurre pour une cuisson de viande, elle est surtout utilisée en vinaigrette ou en salade. Selon Le Figaro, elle remporte "la palme en termes de saveur".

L'huile de colza est aussi connue que l'huile d'olive mais se différencie avec son prix plus abordable. Son goût neutre permet son utilisation dans toutes les situations, surtout qu’elle résiste bien à la chaleur lors de la cuisson. Contrairement à l'huile de tournesol qui présenterait des risques pour la santé selon le site Les aliments, l'huile de colza résiste bien à la chaleur.

Les huiles moins connues : coco, raisin, sésame, noix

L'huile de coco est la seule huile solide lorsqu’elle est conditionnée en pot, puis elle fond ensuite au contact de la chaleur. Avec son goût particulier de noix de coco, cette huile est parfaite pour être intégrée à la préparation d’un poulet au curry ou dans des desserts selon le site web Marmiton.

L'huile de sésame détient aussi un goût original qui conviendra parfaitement à la préparation de plat aux saveurs asiatiques tels que les woks, pad thaï, riz sautés, etc. Elle est parfaite pour sublimer une soupe, une assiette de légumes, un houmous maison ou un caviar d’aubergines.

L'huile de noix a un goût beaucoup plus discret et parfume les plats avec originalité et gourmandise. Attention, l’huile de noix s’utilise elle uniquement à froid. Vous pouvez donc opter pour cette alternative pour vos salades et légumes mais aussi poisson.

Enfin, l'huile de pépins de raisin est considérée comme une huile neutre. elle est donc idéale pour tous types de préparation.