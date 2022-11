4K, OLED, LED... Quels téléviseurs offrent le meilleur rapport qualité-prix ?

"Une télé 4K, c'est un écran qui affiche 8 millions de pixels. C'est quatre fois plus que la définition baptisée Full HD (...) et donc plus le nombre de pixels est important, plus l'image est détaillée, notamment sur grand écran", détaille Adrian de San Isidoro, journaliste à 60 millions de consommateurs.

Les écrans OLED possèdent "des diodes électroluminescentes organiques qui diffusent leur propre lumière et délivrent une image au contraste infini et au noir profond. De loin pour nous, à 60 millions de consommateurs, c'est la technologie qui propose la meilleure qualité d'image", poursuit-il dans Nous Voilà Bien !. "En comparaison, l'autre technologie d'affichage dite LCD, qui utilise du rétroéclairage, est légèrement, voire nettement moins convaincante pour restituer la lumière et les couleurs", ajoute Adrian de San Isidoro.

Selon le panel de 60 millions de consommateurs, il faut débourser "entre 1.300 et 2.300 euros pour l'OLED, contre une fourchette allant de 380 à 1.800 euros pour le LCD".

La palme revient à la marque LG

Les meilleures télévisions en terme de qualité d'image selon le panel de 60 millions de consommateurs sont trois télévisions OLED qui se distinguent "par leur qualité d'affichage". "La palme revenant sans conteste au modèle de la marque LG, qu'on trouve à 1.300 euros. La télé Sony qui utilise une technologie LCD a aussi donné satisfaction à notre jury d'experts, elle est vendue autour des 900 euros", détaille le journaliste.

"En queue de peloton de notre test, on trouve les marques Schneider et Sharp qui affichent des images voilées. Concernant le modèle Schneider, arrivé tout dernier du classement, notre jury a même estimé un rendu des couleurs noir sale, avec des blancs parfois totalement brûlés et une palette de couleurs décevante qui nuit évidemment à l'expérience visuelle", raconte Adrian de San Isidoro.

Et sur les 12 télévisions testées, seules 2 proposent un son réellement satisfaisant. "Les OLED, encore une fois des marques LG et Panasonic. La pire performance sonore revient à la marque Hisens, qualifiée de honteuse par notre jury d'experts (...) pour ce téléviseur, les basses sont inaudibles et les rendus audio ne permettent pas d'apprécier le mélange parfois subtil des dialogues et de la musique d'un film", justifie-t-il.

