Samsung lance les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 : pourquoi la marque insiste dans les smartphones pliants

Samsung est plus déterminé que jamais à imposer les smartphones pliants dans le paysage de la téléphonie mobile. Le géant coréen a présenté ce mercredi 10 août ce qui constitue déjà sa quatrième génération de ces modèles d'un nouveau genre, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, avec l'espoir de doubler ses ventes par rapport à l'an passé et de consolider sa position de leader du secteur. Le jeu en vaut la chandelle : ce segment en plein essor, en hausse de 300% sur un an, est bien parti pour se tailler une part de plus en plus importante dans les ventes de smartphones haut de gamme ces prochaines années.

Encore réservés à une audience confidentielle de cadres technophiles, ces smartphones ont la particularité de disposer d'un écran capable de se se replier sur lui-même pour gagner en compacité et de se déplier pour augmenter leur surface d'affichage. Samsung et ses concurrents chinois, Oppo et Huawei en tête, y voient de nombreux avantages en matière de confort de visionnage et de productivité, avec notamment des usages multitâches plus poussés que sur un smartphone classique.

Après des débuts chaotiques, gâchés par des problèmes de conception et des produits trop fragiles au regard de leur prix prohibitif, le premier vendeur mondial de smartphones estime avoir atteint une certaine maturité avec ses nouveaux modèles qu'il annonce plus solides que jamais avec une résistance à l'eau IPX8 (jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes), un cadre en aluminium renforcé et une charnière garantie pour pouvoir résister à plus de 200.000 ouvertures et fermetures.

Galaxy Z Flip 4, mi téléphone à clapet, mi accessoire de mode

Le plus abordable, le Galaxy Z Flip 4, affiche un prix de départ de 1.109 euros. Il vise les jeunes urbains connectés et aisés en quête d'un smartphone différent avec "son design statutaire" à mi-chemin entre un accessoire de mode et le téléphone à clapet d'antan et ses 75 options de personnalisation possibles.

Le Galaxy Z Flip 4 vise les jeunes urbains connectés en quête d'un smartphone statutaire Crédit : Samsung

Samsung met en avant les avantages offerts par son écran qui se plie dans le sens de la hauteur, soit pour prendre un minimum de place dans la poche, tout en ayant toujours à l'oeil les notifications importantes, les options de contrôle de l'appareil et même la possibilité de régler un achat via Samsung Pay sur le mini-écran externe de 2 pouces, soit pour dérouler le bel écran Oled interne de 6,7 pouces qui n'a rien à envier aux meilleures références du moment.

À l'intérieur, on retrouve le processeur Snapdragon de dernière génération, 8 Go de mémoire vive et une batterie de 3700 mAh avec charge rapide 25 W. La partie photo est un peu en retrait avec deux modules grand-angle et ultra grand-angle de 12 et 10 Mpx. Mais la marque loue les mérites de son expérience "Flex" qui permet des usages hybrides de l'appareil, selon qu'il est fermé, semi-fermé ou déplié, pour avoir un retour sur les prises de vue en train d'être réalisées ou des options d'édition supplémentaires pour les Stories Instagram et les vidéos en direct.

Galaxy Z Fold 4, une tablette dans la poche

L'autre modèle, le Galaxy Z Fold 4, est le digne héritier de la gamme Galaxy Note, les fameux smartphones XXL à stylet de Samsung. Il se plie dans le sens de la largeur et peut s'utiliser aussi bien à la verticale, avec son écran externe de 6,2 pouces, qu'en format paysage, proposant alors un confort similaire à celui d'une tablette 8 pouces. Par rapport à l'an dernier, Samsung a revu ses dimensions en format vertical pour proposer un écran un peu plus large et un peu moins long plus propice au visionnage de vidéos sans avoir à retourner l'appareil.

Le Galaxy Z Fold 4 propose le même confort qu'une petite tablette Crédit : Samsung

Samsung promet qu'il constitue le compromis idéal pour les utilisateurs en quête d'un appareil pour consommer leurs divertissements et travailler en déplacement. La marque dit avoir simplifié l'utilisation du téléphone en multitâches avec l'ajout d'une barre de tâches permettant d'accéder plus rapidement aux applications sans avoir à repasser par l'écran principal, d'appairer deux applications côte à côte sur un écran scindé ou de faire des glissé-déposé comme sur un PC.



Soutenu par les meilleurs composants du moment (puce Snapdragon 8+Gen1, batterie 4400 mAh, 12 Go de RAM), le Galaxy Z Fold 4 bénéficie aussi de la même configuration photo que les derniers Galaxy S22 avec un triple capteur grand-angle 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx et téléobjectif 10 Mpx à zoom 3X. Son prix reste très élitiste : à partir de 1.799 euros en version 256 Go et jusqu'à 2.159 euros avec 1 To. Samsung promet cependant de baisser les prix des générations précédentes de ses smartphones pliants qui pourraient se trouver prochainement pour des prix similaires à ceux des derniers iPhone d'occasion.

