Noël 2022 : Flavie Flament lit "Clovis et Oups. Le Père Noël perd la boule"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Clovis et Oups. Le Père Noël perd la boule, de François Ravard et Aurélie Valognes, Illustré par François Ravard. L'histoire est lue par Flavie Flament.

"Je m'appelle Clovis et lui, c’est Oups. Chaque année, on fête Noël dans la maison de Papy et Mamie, et ça c’est super. D’abord parce qu’ils ont une grande cheminée, ce qui est bien pratique pour faire passer le Père Noël et tous les cadeaux. Ensuite parce que, cette année, on a eu de la neige. Et c’ était le meilleur Noël de ma vie ! Allez, je vous raconte…"

À partir de 4 ans.