Noël : faut-il acheter un sapin naturel ou artificiel ?

Le sapin et ses aiguilles sont incontournables à Noël. Un mois avant les fêtes se pose la question : sapin artificiel ou vrai résineux au-dessus des cadeaux ? Les deux solutions ont leurs avantages.

Le prix, d'abord : à l'achat, le sapin naturel est moins onéreux. Une étude Kantar pour FranceAgriMer et l'association de producteurs de plantes d'ornement Val'hor montre qu'en 2021, les sapins artificiels ont couté 45 euros en moyenne, plus que ceux naturels, à environ 30 euros.

Ces derniers sont néanmoins à usage unique, et après le réveillon, ils devront être confiés à un point de collecte ou replantés en pleine terre. Réutiliser un sapin artificiel peut donc devenir intéressant financièrement dès le deuxième Noël.

À l'usage, le sapin naturel offre une odeur irremplaçable de résineux. Mais il perd aussi ses épines, et nécessite une conservation soignée. Il faut l'installer loin des sources de chaleur et des cheminées. Son rival de plastique est en principe plus résistant, il doit tout de même être conservé soigneusement et au sec entre deux utilisations.

Le sapin artificiel doit survivre au moins six ans pour être moins polluant que le naturel

Pour ce qui est de l'empreinte l'environnementale des sapins, de nombreux paramètres entrent en compte. La production de sapins en plastique est polluante, leur transport aussi, puisqu'ils sont généralement importés depuis la Chine. La culture, la coupe et le transport d'un arbre polluent également, dans une moindre mesure. En comparaison avec l'achat d'un vrai sapin, l'achat d'un artificiel est favorable à l'environnement après son sixième hiver, selon une étude publiée par l'American Christmas Tree Association, en 2018.

Le réflexe écologique est donc d'acheter soit un sapin artificiel de bonne qualité, pour le garder longtemps, soit un sapin naturel produit localement, pour réduire son empreinte carbone liée au transport. Après les fêtes, vous pouvez replanter le sapin naturel si vous l'avez pris en pot, s'il ne gèle pas et en arrosant généreusement les racines. Vous pouvez sinon le déposer dans un point de collecte. Le bruler est par contre déconseillé pour le chauffage, il risque d'encrasser votre cheminée, et interdit en extérieur dans la plupart des cas.

