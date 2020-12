Martial You

Noël 2020 : le chèque-cadeau de votre CE sera-t-il plus élevé cette année ?

publié le 08/12/2020 à 12:01

Le montant des chèques cadeaux pourrait être dopé. Cette année, ces chèques distribués par les comités d'entreprises à douze millions de salariés seront moins taxés, a annoncé Bercy. Cette mesure va inciter les comités d'entreprise à distribuer des sommes plus importantes.

Plus précisément, ces chèques-cadeaux seront défiscalisés jusqu'à 342,80 euros au lieu de 161 euros actuellement. Cela ne veut pas dire que tous les CE vont doubler la mise mais qu'ils y sont incités fiscalement. En plus, il y a de l'argent en plus dans les caisses des CE parce que moins de dépenses ont été effectuées cette année, notamment moins de voyages en raison de la crise sanitaire.

Les CE sont actuellement en train de commander ces chèques et de les distribuer. Ce marché vaut 2 milliards d'euros et 70% des chèques cadeaux sont utilisés au moment de Noël. En bref, tout cela va repartir très vite dans la consommation, soit dans les grandes surfaces, soit dans la vente en ligne puisque ces chèques sont aujourd'hui dématérialisés.

Le gouvernement aurait aimé que Françaises et Français dépensent leurs chèques dans les magasins de centre-ville, mais cette contrainte aurait été difficile à faire appliquer. C'est pourquoi le gouvernement va plutôt inciter les Français à en faire profiter les petites boutiques : il n'y aura pas d'obligation.