Prime de Noël 2020 : comment peut-on en bénéficier ?

et AFP

publié le 08/12/2020 à 06:11

Le ministère des Solidarités a annoncé le lundi 7 décembre que la prime de Noël sera distribuée les 15 et 16 décembre prochains. D'un montant inchangé depuis 11 ans, cette prime concerne "2,5 millions de ménages aux revenus modestes".

Le montant de la prime de Noël sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants).

À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.

Pour en profiter, il n'y a aucune tâche à accomplir. Ce "coup de pouce pour les ménages les plus fragiles avant les fêtes de fin d'année" sera d'abord versé le 15 décembre pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et le 16 décembre pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER).