Netflix augmente encore ses prix en France : voici les nouveaux tarifs des abonnements

Il faudra dépenser un peu plus chaque mois pour regarder Netflix. La plateforme de streaming américaine a profité de l'annonce de ses résultats trimestriels, mercredi 18 octobre, pour annoncer à ses actionnaires qu'elle allait revoir à la hausse une partie de ses forfaits en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les abonnements concernés sont les formules "Essentiel" et "Premium". La première passe de 8,99 euros à 10,99 euros par mois pour un seul écran en qualité HD. La seconde passe de 17,99 euros à 19,99 euros par mois pour 4 écrans en qualité 4K. Les offres "Standard avec pub" et "Standard" sont inchangées respectivement à 5,99 et 13,49 euros par mois.

Netflix explique cette augmentation par le fait qu'elle apporte "plus de valeur à ses abonnés" et estime que sa grille tarifaire reste "extrêmement compétitive" avec notamment sa formule avec publicité à 5,99 euros par mois.

La fin du partage de comptes, un pari réussi pour Netflix

Ces nouvelles hausses font suite au changement de stratégie initié par Netflix en début d'année avec la fin du partage de comptes gratuits en dehors du foyer principal. L'entreprise américaine facture désormais 5,99 euros supplémentaires pour les personnes désireuses de partager leur compte avec une autre personne.