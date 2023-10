C’est un voyage… Un voyage en Absurdistan. Créé en janvier 2020, le dispositif MaPrimeRénov' a fait l'objet de changements incessants, il est modifié dès le mois de décembre de la même année. Puis en janvier 2021, avec de nouveaux forfaits et de nouveaux publics. Puis en juillet 2021, notamment pour conditionner la prime à un engagement du propriétaire.

Puis en décembre 2021, notamment pour imposer que l’ancienneté du logement doit être au moins 15 ans à compter de la notification d’octroi de la prime. Puis en avril 2022, encore en juillet 2022. Puis encore le 29 décembre 2022, pour cibler les aides sur les ménages les plus modestes, modifier les bouquets de travaux éligibles, recalculer les forfaits. Puis le 1er avril 2023, pour intégrer les audits énergétiques. Le 30 mai 2023 et enfin le 1er septembre 2023, pour conditionner les aides. J’ai calculé, ça fait une refonte du dispositif tous les quatre mois en moyenne.

De combien est cette aide ?

Le montant de cette aide varie en fonction de votre situation financière et de votre lieu d’habitation. Il n’y a pas moins de 40 plafonds de revenus différents fixés par l’administration. Par exemple, si vous êtes un ménage francilien aux revenus modestes, il ne faut pas gagner plus de 48 197 euros par an. Pourquoi 197, mystère.

La prime varie évidemment aussi en fonction de l’équipement choisi. Il y a 84 niveaux de primes différents. Par exemple, si vous faites un bardage ventilé pour un immeuble situé en outre-mer et que vous avez des revenus de niveau intermédiaire, l’aide est de 40 euros par m2. Inutile de dire que j’ai passablement simplifié. Parce qu’il y a par exemple aussi le bonus "sortie de passoire" thermique, auquel vous avez droit si vous faites passer votre consommation d’énergie en dessous de 331 kWh au m2, alors que vous étiez au-dessus de ce seuil, qu’on a du mal à qualifier de symbolique.



L'administration française

Pour l’obtenir, une fois passé par les fourches caudines que je viens de décrire, il faut fournir : un plan de financement, le cadre contribution du certificat d’économie d’énergie, un devis détaillé des travaux, la certification RGE, un engagement sur l’honneur de location pour les propriétaires-bailleurs, un contrat de prestation AMO, une attestation de conformité des travaux, les factures, le formulaire cerfa de désignation d’un mandataire de gestion signé par le mandataire et le mandant et puis l’avis d’imposition.

Si vous êtes perdu, vous avez encore le recours de faire appel aux conseils des fonctionnaires du service public Ma Prime Rénov'. Car l’administration emploie des fonctionnaires pour traduire les dispositifs abscons inventés par d’autres fonctionnaires, c'est ce qu'on appelle le mouvement administratif perpétuel, c'est une invention française.