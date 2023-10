Transparence des salaires : comment les jeunes veulent briser ce tabou

En 2022, YouGov, entreprise internationale de sondage, a interrogé des Français d'âges différents, sur leur aisance à parler de salaire avec leurs proches (collègues, famille ou amis). Parmi les Français les plus ouverts sur le sujet du salaire, 61% sont des jeunes de 18-34 ans. À l’inverse, les plus de 50 ans sont les plus réticents à l’idée de parler de leur salaire avec leurs proches. Ils ne sont que 43% à le faire.

Alors qu'une conférence sociale sur les bas salaires lancée par le gouvernement a démarré ce lundi 16 octobre 2023, en compagnie de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet et Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Aude Vernuccio, journaliste à RTL, se demande dans le nouvel épisode de Focus si, parler ouvertement du salaire est la manière la plus efficace pour le faire augmenter... Pourquoi les jeunes n'ont plus de tabou lorsqu'il s'agit d'évoquer leurs revenus ?

Une première réponse est apportée : "On est en train de changer de paradigme. Les jeunes veulent plus de transparence, jusque dans les offres d'emploi puisqu'ils veulent aussi connaître d'emblée le salaire affiché", affirme Nérissa Hemani, journaliste au service social et économique de RTL.

En France, on a ce tabou de l'argent car on a l'impression que c'est vulgaire. Élise Bordet, présidente de l'association 2082

Pour comprendre pourquoi parler d'argent est encore tabou et pourquoi ça l'est de moins en moins chez les jeunes, il faut remonter dans le temps. "Il reste beaucoup de tabous dans l'entreprise, car elle reflète la société. Les tabous sont liés à la question religieuse, mais il y a aussi une notion morale", explique Élise Bordet, présidente de l'association 2082. Cette dernière a pour but d'accompagner les femmes dans leurs négociations salariales pour ne pas avoir à attendre 2082 pour atteindre la parité.

"En France, on a ce tabou de l'argent, car on a l'impression que c'est vulgaire. Cette sensation se ressent moins chez les jeunes, peut-être parce qu'ils sont moins religieux", ajoute-t-elle.

Un tabou qui est d'autant plus présent chez les femmes, puisqu'elles sont 70% à n'avoir jamais demandé une augmentation dans leur carrière. Lorsque ces dernières osent sauter le pas, elles demandent 30% de moins qu'un homme.

Cette question du tabou est une spécificité française : "J'ai des témoignages de femmes d'Amérique latine, du Chili notamment où il y a une culture de l'entrepreneuse. Elles sont supra indépendantes. Elles parlent d'argent entre elles et avec les hommes. Quand elles se présentent à un employeur, elles n'ont pas peur d'affirmer leur valeur", conclut la présidente de l'association 2082.