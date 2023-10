L'État va-t-il pouvoir brider nos compteurs électriques cet hiver ? Un projet de décret prévoit de mener un test grandeur nature, consistant à limiter la demande d'électricité de près de 200.000 Français équipés d’un compteur Linky, sans recours possible.

Concrètement, le gestionnaire d'électricité pourra limiter la puissance électrique dans votre logement grâce à votre compteur Linky, sans pour autant couper votre électricité. En clair, seuls les appareils peu énergivores, comme le frigo, par exemple, continueront de fonctionner.

Cette expérimentation pourra avoir lieu pendant une durée maximale de 4 heures, entre 6h30 et 13h30 ou entre 17h30 et 20h30. Les ménages concernés seront prévenus par courrier quelques jours plus tôt. Les clients n'auront droit à aucune indemnisation, ni recours auprès de leur fournisseur d'énergie.

Contacté par RTL, le ministère de la Transition écologique se justifie et explique que la responsabilité de l'État est de tirer les leçons de l'an passé et de faire en sorte d'améliorer la résilience du système électrique français en expérimentant divers outils.

L'expérimentation pourra se faire cet hiver et jusqu'au 31 mars 2024 si le décret est signé et après de multiples concertations. Mais le niveau de tension sur le système électrique est nettement inférieur à la situation de l'année dernière. Les Français sont plus sobres et nos centrales nucléaires sont beaucoup plus disponibles qu'à la même époque.