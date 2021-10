Mac Lessgy explique pourquoi le convecteur électrique est le pire système de chauffage

L'hiver approche et les premiers frissons de l'automne commencent à se faire sentir. Un tiers des Français se chauffent à l'électricité avec notamment des pompes à chaleur, ou des radiateurs individuel, ce qui est très bien car en France nous disposons d'une électricité propre, c'est à dire avec une faible emprunte carbone. Mais beaucoup d'entre eux utilisent encore le convecteur électrique, qui est le pire système de chauffage. La physique l'explique très bien.

Ces appareils chauffent par convection. À l’intérieur, il y a des résistances qui chauffent l’air froid qui arrive du dessous. Cet air chaud devient moins dense et monte jusqu’au plafond où il va petit à petit se refroidir et redevenir plus dense avant de redescendre pour être remplacé par une nouvelle couche derrière, comme les mouvements de convection observables lorsque vous faites chauffer de l'eau dans une casserole.

Ce système fonctionne mais il a deux limites : les couches d’air de différentes températures se mélangent mal donc, pendant longtemps, l’air d’une pièce chauffée par un convecteur reste chaud près du plafond et froid près du sol, d'où une première sensation d’inconfort. Aussi, il ne chauffe pas les murs ou les meubles de la pièce qui restent froids d’où une autre sensation d’inconfort.

Le dernier inconvénient est que ce système favorise la condensation : la vapeur d'eau contenue dans la pièce se refroidit et se condense sous forme de gouttes liquides sur les fenêtres qui sont restés froides et même parfois sur les murs. L'air devient très sec et ce n’est pas agréable. Donc le chauffage par convection est une mauvaise solution technique mais aussi économique, car on surchauffe l'air sous le plafond.

Le rayonnement, la système pour bien se chauffer

Hélas, beaucoup de français continuent de se chauffer au convecteur électrique car il reste le moins cher du marché. Mieux vaut investir dans des appareils plus chers à l’achat mais moins cher à l’usage, qui chauffe principalement par un autre principe physique qu’on appelle le rayonnement.

Le principe du rayonnement n'a rien à voir. Dans ces appareils, on trouve une plaque en fonte qui va être chauffée par des résistances. Cette plaque va émettre des rayons de chaleur, des rayons infrarouges qui vont traverser la pièce et venir vous chauffer, chauffer les murs, exactement comme les rayons du soleil vous chauffent.

Les murs se réchauffent, rayonnent à leur tour et réchauffent enfin l’air à leur contact. Avec ce système, en utilisant moins d’énergie, on éprouve immédiatement une sensation de confort par une chaleur douce.