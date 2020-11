Chauffage : comment rester au chaud cet hiver à moindre coût ?

publié le 28/11/2020 à 06:15

Pour un foyer moyen, le chauffage représente les deux tiers de la consommation d'énergie, selon une enquête Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). À l'approche de l'hiver, des journées plus courtes et des températures plus basses, quelques solutions existent néanmoins pour ne pas avoir froid sans se ruiner.

Faire attention à sa consommation sera d'autant plus important que, en cette année 2020, la crise sanitaire risque de nous forcer à rester à la maison plus qu'à l'accoutumé. Dans son Guide de l'Énergie, EDF conseille par exemple de "fermer vos volets dès la tombée de la nuit, pour conserver la chaleur à l’intérieur", installer des "doubles-rideaux ou des rideaux thermiques" ou encore bloquer le passe d'air froid sous une porte avec un "boudin (ou coussin) de porte".

De son côté, l'Ademe insiste sur la nécessité de bien isoler son logement. En matière d'économies, elle livre également quelques conseils simples : éteindre son sèche serviette dès que l'on sort de la salle de bain, baisser la température la nuit, et lorsque vous vous absentez.