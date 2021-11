Ma maison est squattée : quels sont mes recours ?

Il n'aura pas fallu très longtemps pour que la situation tourne au cauchemar. Locataires récalcitrants ou carrément squatteurs, mon logement est actuellement occupé par des gens indélogeables. Si vous ne savez plus vers qui vous tourner, Maître Sylvie Noachovitch est là pour vous aider et vous détailler les démarches à effectuer sans plus attendre.

N'attendez jamais que la situation se détériore et agissez immédiatement. Vous avez 48 heures à compter de l'introduction des squatteurs pour obtenir une expulsion immédiate et forcée par les forces de l'ordre. Vous pouvez aussi déposer plainte sur le fondement de l'article 224-6 du Code pénal qui sanctionne l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Passé le délai des 48 heures, le propriétaire doit saisir le tribunal judiciaire dont dépend le logement et demander au juge une autorisation d'expulsion des squatteurs. Il devra fournir des preuves de sa pleine propriété du bien si le juge rend une autorisation d'expulsion. Elle sera signifiée par voie d'huissier de justice aux squatteurs qui devront quitter les lieux dans les délais fixés par le juge.

