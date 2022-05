C'est une situation cauchemardesque pour une soixantaine de locataires à Marseille. Après un nouveau week-end de tensions, ils ont décidé de quitter leur appartement d'une résidence privée du XVe arrondissement, minée par le squat et la délinquance. Leur quotidien n'était plus rythmé que par de la violence, comme l'explique Melina, dont l'appartement a été squatté.

"On est parti en week-end voir ma sœur sur Valence et la voisine nous a appelés en panique. La porte a été éclatée. Ils ne voulaient pas sortir, j'ai dû me cacher à 22 heures dans le hall. Quand je les ai vus re-rentrer, j'ai dû mettre un grand coup de pied, rentrer et j'ai jeté tout par les fenêtres", explique-t-elle.

"Pour eux c'était leur appartement. Tout ce qui se passe, il n'y a rien, personne ne bouge", ajoute la jeune femme.

À écouter également dans ce journal

Législatives 2022 - L'accord entre La France insoumise et le PCF pour les législatives va être "finalisé" mardi midi avant d'être soumis pour validation à 15h au Conseil national des communistes, a annoncé un dirigeant de ce parti.

États-Unis - L'information du journal Politico a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. La Cour Suprême s'apprêterait à annuler l'arrêt historique qui garantit par la Constitution le droit d'avoir recours à l'IVG.

Guerre en Ukraine - Emmanuel Macron va parler au téléphone mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine de l'Ukraine, leur premier échange depuis le 29 mars, a annoncé l'Élysée.