"Non, ce n'est pas vrai, c'est pas possible ! Heureusement que je suis assis. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle, Monsieur !". Voilà la réaction enjouée de Roland, retraité toulousain de 88 ans, lorsque RTL l'a appelé jeudi 11 février dans la soirée pour lui annoncer que sa maison, squattée illégalement depuis des mois, venait d'être libérée grâce à la pression de ses voisins, soutiens et amis. Une cinquantaine de personnes mobilisées ont réussi à faire partir sans violence les occupants.

"Je revis ! Je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde. Je ferai passer quelque chose dans le journal", assure Roland.



"Je suis bouleversée par tant de solidarité, je ne peux que remercier tout le monde", a déclaré sa fille Diane, en larmes. "C'est admirable ce qu'ils ont fait, c'est la fin d'un cauchemar qui dure depuis plus de six mois maintenant." Roland, qui avait quitté sa maison pour se rapprocher de son épouse hébergée dans un Ehpad à Albi (Tarn), a donc retrouvé son logement, "un peu sale" mais sans dégradation.