Nuisances sonores : une société de traitement de déchets lui fait vivre l'enfer

publié le 23/11/2020 à 11:49

Jacky est non-voyant. Il vit dans une petite commune à la campagne, depuis 1972. Pendant des années, il profite d’une belle tranquillité. Mais il y a environ 15 ans, une société de traitement de déchets s’installe juste à côté de chez lui. Si les premières années de voisinage se déroulent à peu près correctement, depuis 2013, ce n’est plus la même musique. L’établissement élargit son activité, au point de s’occuper du traitement d’épaves automobiles et de métaux de toutes sortes.

Dès lors, du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures, Jacky subit des bruits sourds et répétés de tôles froissées. Pour apaiser sa colère et celle des autres riverains impactés, la préfecture finit par prendre un arrêté pour la construction d’un mur phonique de 5 mètres. Mais l’établissement se contente de réaliser une simple butte végétalisée qui se révèle inefficace. Depuis, étonnamment, la préfecture, estime que l’arrêté est respecté. La Mairie, elle, botte systématiquement en touche. Quant à la direction de l’entreprise voisine, elle ne prend même pas la peine de répondre aux courriers recommandés des riverains.

Les nuisances sont telles que Jacky ne peut même plus se rendre dans son jardin. Malgré l’installation de fenêtres en double-vitrage, il entend même du bruit quand il est chez lui. Ce vacarme est tellement insupportable que ses enfants et petits-enfants limitent leurs venues. Et quand ils se déplacent, ils se munissent de boules quies ! Jacky a contacté Julien Courbet pour que l'entreprise installe un véritable mur anti-bruit en limite de propriété, ou qu’ils déménagent...