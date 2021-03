Lidl : où pourra-t-on se procurer le Monsieur Cuisine Connect ce vendredi ?

publié le 10/03/2021 à 14:20

Envie d'acquérir le best-seller Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl ? Le robot de l'enseigne allemande, dont les ventes deux fois par an créent des scènes d'attroupements dans les magasins, sera exceptionnellement disponible dans certaines enseignes (377) du nord et de la façade est du pays ce vendredi 12 mars, comme l'avait confirmé Lidl à RTL.fr précédemment.

Habituellement en vente lors de deux sessions en juin et en décembre, il s'agira cette fois-ci d'écouler des restes des stocks issus de la vente de décembre 2020. Le prix affiché devrait offrir un rabais, avec un tarif de 279 euros au lieu de 359 euros.

Selon Le Parisien, Lidl mettra en place une vente en juin 2021, qui pourrait être la dernière car le discounter allemand est confronté à une plainte pour violation de brevets technologiques déposée dans plusieurs pays par le groupe Vorwerk, qui conçoit son concurrent Thermomix vendu environ 3 fois plus cher (pour des options plus variées). Déjà condamné en Espagne à une interdiction de vente, Lidl pourrait se voir infliger la même sanction ailleurs en Europe, et donc potentiellement en France.

En attendant, tous les magasins ne proposeront pas le Monsieur Cuisine Connect le 12 mars. Pour faire partie des chanceux qui auront accès aux 10.000 unités disponibles, Lidl a publié la liste des grandes surfaces en question, disponible ci-dessous.