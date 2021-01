publié le 21/01/2021 à 16:41

Le fabricant du célèbre robot de cuisine Thermomix accuse Lidl de plagiat. Selon les informations de BFMTV et d'Europe 1, une procédure a été ouverte par la justice française contre le robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl qui pourrait être retiré de la vente. Le groupe allemand Vorwerk, qui a intenté la procédure en Allemagne, accuse Lidl d'avoir violé la législation sur la protection des brevets en s'inspirant un peu trop de son produit. Des plaintes ont été déposées dans plusieurs pays européens, dont la France.

Une première décision a été rendue mercredi. Le tribunal de Barcelone a condamné Lidl à retirer de la vente son robot cuiseur, estimant qu'il violait les brevets espagnols déposés par Vorwerk sur certains composants, notamment la fonction de pesée des aliments dans le bol de cuisson.

En conséquence, le discounteur allemand ne peut plus écouler le reste de ses stocks dans le pays et devra indemniser Thermomix à hauteur de 10% du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de son robot culinaire.

Le robot Monsieur Cuisine Connect est l'un des produits électroniques les plus populaires de Lidl. Vendu en France depuis quatre ans à un prix quatre fois plus compétitif que le Thermomix (environ 300 euros contre 1.300 euros), il est régulièrement en rupture de de stock et provoque des scènes de liesse à chaque réapprovisionnement.

Joint par RTL avant l'annonce de l'ouverture judiciaire en France, Lidl assurait que la décision de la justice espagnole ne trouverait pas d'application en France et qu'elle n'aurait aucun effet sur les consommateurs qui ont acheté un Monsieur Cuisine Connect chez Lidl France. Le produit pourrait finalement connaître le même destin qu'en Espagne.