Lessive : lesquelles sont les plus saines et les plus performantes ?

Flavie Flament reçoit Sylvie Metzelard, journaliste à 60 Millions de consommateurs. Il est indéniable que la lessive, aussi bien liquide que solide, soit le produit indispensable à posséder chez soi. Simple d'utilisation et largement efficace, elle a révolutionné le nettoyage de nos vêtements.

Pour éviter qu’un tee-shirt noir s’éclaircisse, pour raviver la couleur d’une jupe framboise, ou pour éviter qu’un pull en laine ne bouloche, il existe même des lessives spéciales ! Mais est-ce que ces lessives si particulières sont efficaces sur les tâches les plus coriaces ? Respectent-elles l’éclat du linge et notre santé ? L'invitée de Nous Voilà Bien ! réponds à nos questions.

Face à autant de choix et autant de marques, difficile de savoir quelle lessive choisir, pour quel type de vêtement. Existe-t-il alors une seule et même lessive respectueuse de nos vêtements, mais aussi de l'environnement ? "Une lessive qui a toutes les qualités, de bonnes performances sur des taches de toute sorte et qui protègent très bien les fibres, c'est très rare", explique Sylvie Metzelard. "Si on n'est pas regardant sur la protection des fibres et que l'on souhaite simplement que son linge soit propre, on peut se contenter d'une lessive généraliste".

Quelle est la meilleure et la plus mauvaise lessive couleur ?

Pour son numéro d'avril, 60 Millions de consommateurs a établi un essai comparatif sur les meilleures lessives. D'après la journaliste et invitée de Nous Voilà Bien ! la meilleure lessive pour la couleur est Formil Couleur. Cette dernière est placée juste devant Carrefour expert couleur. "Ces deux marques se démarquent par leur efficacité, notamment lorsque vous avez une tache difficile à faire partir. Ces deux marques sont très performantes", explique-t-elle. Et pour la couleur noire, Sylvie Metzelard porte son choix sur lessive Persil Noire Intense.

Quelle marque détient alors le mauvais rôle ? A cette question, Sylvie Metzelard nous déconseille la Soupline couleur. Cependant, "le fabricant vient juste de nous annoncer que cette gamme était en fin de commercialisation", annonce la journaliste. Une bonne chose selon elle, car les composants de cette lessive se révèlent toxiques. Elle souligne la présence de lilial ou scientifiquement appelé BMHCA, qui fait partie des 26 allergènes à déclaration obligatoire.

Quelle lessive pour le linge délicat et la laine ?

Difficile parfois de détenir dans ses placards la solution miracle dédiée au linge délicat, à la laine et à la soie. La lessive Persil arrive en tête du podium établi par l'essai comparatif 60 Millions de consommateurs. Cependant, "sur les taches, il faut savoir que les lessives laines sont les moins efficaces. Elles peuvent être efficaces si vous voulez rafraîchir, redonner un coup d'air propre", précise Sylvie Metzelard.

Selon les estimations de 60 Millions de Consommateurs, la marque Génie est la meilleure lessive pour la laine. "Cette marque s'en sort vraiment bien avec les taches grasses et le feutrage. Ce qui n'est pas du tout évident", explique la journaliste. Pour rappel, le feutrage vient dès l'apparition de petites bouloches, qui signifient que votre pull en maille ou en laine est en train de se détériorer voir pire, est foutu. Et pour les taches les plus tenaces, aussi appelées les salissures enzymatiques, la solution toute trouvée est une nouvelle fois la marque Carrefour ou Persil. Adieu les taches de jaune d'œuf, de sang et d'herbe !