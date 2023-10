Les Restos du Cœur contraints de refuser du monde dès novembre

Une triste nouvelle, qui marque une première dans l'histoire de l'association. En difficulté face à l'accroissement du nombre de bénéficiaires dû à l'inflation, les Restos du Cœur vont devoir "refuser du monde", et ce "à partir de novembre", a fait savoir ce mercredi 4 octobre Jean-Yves Troy, délégué général des Restos, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'une "première dans l'histoire des Restos du Cœur", a-t-il souligné, notamment relayé par franceinfo, évoquant l'historique de l'association à but non lucratif créée par Coluche en 1985. L'association d'aide aux plus précaires avait alerté, en septembre, la dégradation de sa situation financière, ne lui permettant plus de faire face aux effets de l'inflation et à l'affluence de bénéficiaires.

Quelque 15 millions d'euros d'aide avaient été annoncés il y a un mois par l'exécutif, avec dix millions supplémentaires ajoutés par la famille Arnault, afin d'aider les Restos et leurs bénévoles à sortir la tête de l'eau.

