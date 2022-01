Les plus grosses tromperies de consommateurs par les industriels

C'est officiel : on nous ment ! Les étiquettes de certains produits sont parfois plus que trompeuses. Après 5 ans d'enquête et 900 produits passés au crible, l'association CLCV a publié ce mercredi 19 janvier son best of des plus grosses entourloupes des industriels. Et le bilan n'est pas glorieux.

Des raviolis de bœuf aux smoothies myrtille framboise, il faut se méfier des apparences. En effet, le premier ne contient même pas 5% de viande d'origine bovine et le second est composé presqu'uniquement de pommes et de bananes. Les deux industriels n'ont rien à voir mais utilisent une technique identique : baisser le coût de production et s'arranger avec les étiquettes.

Une stratégie dénoncée par Lisa Faulet de la CLCV : "Notre proposition c'est qu'il ne soit plus possible de représenter des ingrédients sur l'avant de l'emballage alors qu'on a des quantités très faibles voire inexistantes dans le produit, donc la mise en place d'une quantité minimum d'ingrédients attendue dans le produit, que ce soit de la viande, des végétaux, du poisson".

Tromperies sur l'origine des produits, aliments ultra transformés, goûters pour enfants surchargés en sucre... L'association de consommateurs demande aux industriels plus de transparence et aux politiques de s'emparer du sujet du mieux manger en pleine campagne présidentielle.