Prix des carburants : à quel moment de la journée est-il plus intéressant de faire le plein ?

Vous l'avez forcément constaté si vous faites le plein, le prix du litre d'essence atteint des sommets. Avec la reprise économique, cette hausse risque de se poursuivre en 2022. Alors pour limiter les conséquences sur votre pouvoir d'achat, RTL vous livre quelques astuces pour faire baisser la facture.

Tout commence avant de prendre le volant, la première chose à vérifier pour consommer moins est la pression des pneus. Non seulement, vous allez gagner en sécurité mais aussi en consommation, jusqu'à 10 à 15 % avec des pneus bien gonflés. Autre astuce, enlever ses barres de toit qui ne servent à rien si vous n'en n'avez pas l'utilité, car dans ce cas-là, la résistance à l'air est beaucoup plus forte et vous allez davantage consommer, jusqu'à 20 % en plus.

Il est aussi possible d'économiser en conduisant. Évitez au démarrage d'écraser l'accélérateur, roulez zen et passez les rapports le plus vite possible, car cela permet d'alléger le moteur et donc de moins consommer. Et puis il est aussi conseillé de ne pas trop faire tourner le moteur non plus. Au feu rouge, votre voiture ne possède pas le système Stop & Start, n'hésitez pas, surtout dans les bouchons, à couper le moteur lorsque vous êtes arrêté plus de 20 secondes. En ville cela permet d'économiser en moyenne 5 %.

Faire le plein le matin

À la pompe aussi, il est possible de faire des économies. Si vous pouvez, faites le plein le matin, car toutes les stations-services ont leur réservoir enfoui et la terre étant plus froide le matin, la densité est plus grande et donc quand vous remplissez un litre c'est vraiment un litre, alors qu'en journée ce n'est pas toujours le cas.

Avec le pistolet, choisissez le mode "lent" car il y aura moins d'évaporation. Si vous mettez en pratique toutes ces petites astuces, il est possible de gagner dix euros sur un plein.