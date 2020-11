Les infos du 6h - Coronavirus : de plus en plus de loyers impayés en raison de la crise

publié le 12/11/2020 à 06:42

La crise s'accentue en raison de l’épidémie de coronavirus et frappe les plus modestes. La France compte un million de pauvres en plus depuis mars. Une crise qui se traduit notamment par une augmentation du nombre de loyers impayés, comme au printemps dernier. Le profil de ces locataires en difficulté est de plus en plus large, comme le constate Thomas Raynault. Il gère Garante-Me, une société qui se porte garante des locataires.

"On a été témoin d'une augmentation des impayés en mars et en avril, et ensuite d'une seconde vague d'impayés au mois d'octobre", explique Thomas Raynault, qui confirme que cette tendance "continue" au mois de novembre.

Habituellement, il s'agit plutôt de "personnes employées en province", mais avec l'épidémie de coronavirus, "on voit de plus en plus d'indépendants ou d'étudiants qui ont un emploi à côté de leurs études", explique-t-il.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Alors que l'épidémie poursuit sa progression, les pharmacies font appel à des étudiants médecins qui viennent en renfort pour réaliser les tests anti-covid.

Justice - Ziad Takieddine, le seul témoin à charge du dossier concernant le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, a retiré mercredi toutes ses accusations. "Il n'y a jamais eu de valise de billets", jure désormais l'homme d'affaires.



Hôpitaux - Des centres hospitaliers de villes moyennes lancent un appel : ces services sont sous tension, notamment à Avignon. L'hôpital a demandé, mercredi 11 novembre, des renforts pour compenser les manques d'effectifs.