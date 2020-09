Covid-19 : les étudiants britanniques interdits de rentrer chez eux à Noël ?

publié le 29/09/2020 à 18:33

Le Royaume-Uni sévit face à l'épidémie de coronavirus. Dans les universités où ont été détectés des foyers épidémiques, on confine. De plus en plus d'étudiants sont bloqués. Le gouvernement envisage même de rentrer chez eux à Noël. C'est le cas à Manchester, où les étudiants auraient préféré se frotter aux videurs des boîtes de nuit qui ne les laissent pas rentrer qu'aux gardiens qui les empêchent de sortir.

Des sentinelles sont là pour faire respecter l'obligation de s'isoler dans les résidences, au grand regret de Joe, qui parlait à la BBC. "Dans mon appartement, on a le moral à zéro, explique l'étudiant. On devrait pouvoir sortir, profiter, mais on est coincé à l'intérieur pendant deux semaines. J'ai entendu parler de grosses fêtes dans les dortoirs alentour." Les étudiants se sentent prisonniers. "Nous ne sommes pas des criminels", peut-on lire sur une fenêtre.

Gall Flower, professeur de français dans l'autre université de Manchester, est déçue par le manque de préparation des établissements. "On a l'impression que personne n'avait anticipé ce cas de figure, confie-t-elle. J'ai trouvé ça vraiment dommage que les étudiants soient paniqués à l'idée de ne pas avoir accès à de la nourriture. Ils disaient que c'était compliqué pour eux de faire des courses en ligne." Certains parents se sont donc chargés de ravitailler leurs oisillons tout juste envolés du nid.