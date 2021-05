publié le 28/05/2021 à 13:39

Une policière municipale a été attaquée au couteau à La Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Elle a été grièvement blessée.

Les faits se sont produits aux alentours de 10 heures. L'homme a donné plusieurs coups de couteau à la policière, notamment au niveau de la cuisse. Avant de prendre la fuite, il s'est emparé de son arme de service. L'auteur de l'agression a donc pris la fuite en étant armé. Sa voiture aurait été retrouvée un peu plus tard, abandonnée dans cette ville de 20.000 habitants située au nord de Nantes. On ne connaît, pour le moment, pas ses motivations.

La gendarmerie a déployé l'artillerie lourde pour le retrouver au plus vite. Au total, pas moins de 240 gendarmes ont été mobilisés sur le terrain, deux hélicoptères et trois équipes cynophiles, mais également, plusieurs chiens renifleurs, pour retrouver sa piste. L'antenne du GIGN de Nantes est également déployée sur place, prête à intervenir lorsque l'agresseur aura été localisé. Par précaution, les écoles de la ville ont été fermées, les enfants ont été mis en sécurité et la mairie demande aux habitants de rester chez eux.

Le suspect a été interpellé aux alentours de 13h20.

