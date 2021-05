publié le 28/05/2021 à 18:38

La policière municipale agressée à l'arme blanche est finalement hors de danger. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gerald Darmanin, qui s'est rendu sur place, à La Chapelle-sur-Erdre, ce vendredi après-midi.

"La policière municipale a été courageuse et a su se protéger avec les moyens qu’elle avait et malgré ses blessures importantes elle va survivre et c’est une très bonne chose", a-t-il déclaré au cours d'un point presse. Alors qu'une journaliste lui demande si cet acte est considéré comme terroriste, le ministre précise : "Ce n'est pas à moi de préciser l'acte de cet auteur, ce qui est certain c'est que cette personne, en plus d'être psychiatriquement atteinte et suivie pour cela, avait une pratique rigoriste de l'Islam".

C'est en prison, en 2016, que l'individu a été signalé pour radicalisation et inscrit au FSPRT, le fichier des personnes radicalisées. Cet homme de 39 ans purgeait alors une peine de 8 ans de prison ferme pour vol avec violence et séquestration en 2013. Il a intégralement purgé sa peine avant de sortir il y a deux mois.

En parallèle il avait été diagnostiqué schizophrène, une maladie psychiatrique lourde, pour laquelle il était pris en charge depuis la fin de son incarcération. Une association s'occupait de lui, lui avait fourni un logement, un travail et surtout un suivi médical. Le suspect était astreint à une obligation de soins, qu'il respectait depuis sa sortie. Pour l'heure, il reste impossible de déterminer la raison qui l'a poussé à s'attaquer à une policière municipale.

À écouter également dans ce journal

Roland-Garros - Le tournoi débute dimanche et tout le monde ne parle que de la Japonaise Naomi Osaka, qui a décidé de boycotter la presse, pour préserver sa santé mentale.

Coronavirus - L'agence européenne donne son feu vert à l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans. Moderna attend également cette autorisation, qui devrait arriver dans les prochaines semaines.

Football - Julien Stéphan entraînera désormais le Racing Club de Strasbourg, a annoncé le club. L'ancien entraîneur du Stade Rennais a signé pour trois ans.