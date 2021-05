publié le 28/05/2021 à 08:52

Enfermé dehors. C'est ce qui est arrivé à cet étudiant toulousain. Après le confinement, il a regagné son appartement, mais n'a pas pu entrer et ne sait toujours pas, à l'heure où l'on parle, qui se trouve à l'intérieur.

Le 15 mai, Tristan arrive devant sa porte avec ses bagages après 3 mois d'absence. Mais, surprise, la clé ne rentre pas dans la serrure. "On n'arrive pas à y croire, mais si, la serrure a bien été changée, explique le jeune homme. Au commissariat le plus proche, on lui recommande de simplement appeler un serrurier.

Trop dangereux, pour Tristan : "Ce n'est pas la solution que je choisis, puisque je ne sais pas qui est à l'intérieur". Il se tourne vers l'agence immobilière, mais "peu d'avancées de leur côté".

Il décide de retourner chez lui et de frapper à la porte, aucun signe de vie à l'intérieur. Une voisine lui montre alors une vidéo tournée sur son palier. "J'ai vu mes meubles au milieu du couloir, explique-t-il. Je ne sais pas où ils sont, qui les a pris. Je suis à bout, je veux juste ouvrir pour constater qu'il n'y a plus rien, déposer mon préavis et partir". Finalement, après un article de La Dépêche du Midi, la police a accepté de l'escorter pour l'ouverture de la porte.

À écouter également dans ce journal

Alsace. Bientôt une écotaxe pour les poids lourds. Les élus locaux en ont assez de voir passer les camions préférant passer gratuitement dans la région plutôt que de payer leur trajet en Allemagne.

Russie. Depuis le détournement du vol Ryan Air par la Biélorussie, de nombreuses compagnies aériennes évitent le pays. Cela ne plait pas à la Russie, beaucoup de compagnies européennes ne peuvent plus se poser en Russie depuis plusieurs jours.

Régionales. Les réunions en plein air sont limitées à 50 personnes, Clémentine Autain a ainsi été contrainte d'annuler un meeting prévu en juin à Montreuil. Elle dénonce une atteinte à la démocratie, alors que certaines manifestations ont été autorisées ces derniers jours.