publié le 29/05/2021 à 07:11

"On croit connaître ses voisins, mais au final on ne les connaît pas", témoigne une habitante. L'émotion est toujours vive ce samedi 29 mai, après l'attaque d'une policière municipale en Loire-Atlantique. Âgée de 45 ans, cette mère de famille a été agressée au couteau dans la matinée de vendredi, au commissariat de La Chapelle-sur-Erdre. L'assaillant a ensuite pris la fuite, puis séquestrée pendant deux heures et demi une autre femme avant d'être abattu.

Diagnostiqué schizophrène, il était fiché pour radicalisation et signalé pour pratique rigoriste de l'islam. En mars dernier, il est sorti de prison après huit ans de détention pour vol aggravé. Il vivait depuis dans cette commune de 20.000 habitants et logeait dans un petit immeuble aux murs orange dans un quartier calme et résidentiel.

Les gendarmes ont perquisitionné son appartement à la recherche d'indices pour comprendre le drame. Ils ont saisi une tablette informatique et une clé usb qui devraient parler. Schizophrène sévère, radicalisé en prison en 2016, il prononçait des phrases délirantes faisant état de sa grande religiosité.

Depuis sa libération, le 22 mars dernier, il était discret, sauf la veille de son passage à l'acte où il semblait énervé. "Je l'ai croisé de temps en temps, juste un hochement de tête pour dire bonjour", raconte un voisin. Une autre habitante dit avoir eu peur : "juste à côté de chez nous (...), il aurait pu s'en prendre à mes enfants dehors ou à nous". L'enquête est menée par la section de recherches de Nantes.

