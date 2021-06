publié le 11/06/2021 à 06:56

Le grand jour est arrivé avec un an de retard. Le coup d'envoi de l'Euro 2021 de football sera donné à 21 heures ce soir avec le match Turquie-Italie en ouverture. Et ce sera au Stadio Olimpico de Rome, la capitale italienne, l'une des 11 villes d'Europe choisies pour accueillir les matches.



L'affiche aura lieu dans une ville qui, on le constate, a plus que jamais besoin de tourner la page. Le pays a été très marqué par l'épidémie, il a été le premier foyer de covid en Europe, et ce match symbolique avec du public, 15.000 à 18.000 spectateurs représente un véritable signe d'espoir.

"On voit que le foot peut régler certains problèmes, il y aura des supporters passionnés", se réjouit Davide, un spectateur italien. Une fanzone est également installée sur la Piazza del Popolo, ce qui suscite l'inquiétude de certains riverains. "Les gens ont commencé à voyager de nouveau, donc la capacité de diffusion du virus est encore élevée", s'inquiète une Italienne qui vit dans le quartier.

Mais l'Italie y croit. Un fan déclare même : "On a déjà gagné l'Eurovision, donc on peut faire le doublé". Ce premier événement majeur dans le pays pourra, on l'espère, amorcer un début de sortie de crise sanitaire.

À écouter également dans ce journal

Justice. L'homme qui a giflé le président de la République a écopé hier de quatre mois de prison ferme, quatorze avec sursit. Il reconnaît un geste impulsif, mais n'exprime aucun regret.

Ain. Des inondations et des coulées de boue impressionnantes ont été provoquées par un violent orage sur la commune de Nantua. Pas de blessé à déplorer mais d'importants dégâts dans la ville.

Royaume-Uni. Les plus grandes puissances mondiales ont rendez-vous pendant trois jours à l'occasion du G7 en Cornouailles, dans une région touristique de l'Angleterre. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été déployées.