L'institut Pasteur assure n'avoir jamais vu une telle épidémie d'Escherichia coli. Deux enfants sont décédés après avoir consommé des pizzas "Fraich'Up" de Buitoni et un lien a été fait entre leur contamination et la consommation de ces aliments. L'institut tente désormais de remonter la cause, en étudiant les farines ou l'eau utilisée.

Avec ce scandale, toute une filière se retrouve pointée du doigt. Physico-chimiste à l'université Paris-Saclay, Raphaël Haumont a enquêté sur ce que contiennent vraiment les pizzas premier prix. "Ça nous parait lisse en bouche, on dirait du vrai fromage sauf que j'appelle ça du faux fromage, c'est une préparation à base de fromage", explique le scientifique. "Dans un verre, vous mettez de l'eau et des restes de fromage. Pour faire lier l'ensemble, on rajoute des amidons modifiés, des protéines de lait, tout un tas d'additifs, vous redonnez parfois même un arôme fromage, vous coulez ça puis vous attendez que ça refroidisse. Dans votre bloc, vous avez réussi à mettre plus de 50% d'eau".

Ce genre de transformations ne concerne pas que le fromage. "Sur toutes les pizzas premier prix vous voyez de belles olives, bien rondes, bien gonflées et toutes noires. Ce sont en fait de fausses olives noires", assure Raphaël Haumont. "Des olives noires qui sont en fait des olives vertes teintes, pour gagner de l'argent. Pour aller plus vite, on cueille toutes les olives vertes qui ne sont pas à maturité, on les fait tremper dans un bain de soude de potasse, dilué évidemment. C'est ça qui va attaquer l'amertume et l'attendrir", ajoute le physico-chimiste. "Ensuite, un dernier bain dans du gluconate de fer et l'olive va devenir noire en quelques heures".

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Marine Le Pen rattrape progressivement Emmanuel Macron dans les intentions de vote au premier tour selon notre dernier sondage BVA pour Orange et RTL. Au second tour, le président sortant reste favori.

Mondial-2022 - L'Équipe de France découvrira cet après-midi ses futurs adversaires au Qatar en novembre. Le tirage au sort aura lieu à 18h.

Météo - La neige s'abat sur une partie de la France, 22 départements ont été placés en alerte orange neige et verglas par Météo France. La vigilance maximale au volant est vivement recommandée.