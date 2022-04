Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

La reprise épidémiologique en France coïncide avec le printemps, saison des allergies. Les symptômes du Covid-19 peuvent facilement se confondre avec ceux d'une allergie : gorge irritée, maux de tête, fatigue …

Si au début de la pandémie, le virus touchait les bronches, aujourd'hui, les symptômes se font sentir dans les voies aériennes supérieures. Les nouveaux symptômes du Covid-19 peuvent également être confondus avec ceux d'une angine, sans tuméfaction visible des amygdales.

La durée des symptômes est également différente des cas du début de la pandémie. À l'époque, la dangerosité des symptômes était entre le 7e et le 9e jour, alors qu'aujourd'hui, ils courent en général sur cinq jours.

En revanche, il y a de plus en plus de Covid dits long ces derniers mois. 10% à 30% des adultes infectés auraient un ou plusieurs symptômes de la maladie qui s'étalent sur quatre semaines ou plus selon le docteur Fronton, interrogé par La Dépêche. Les patients atteints signaleraient également pour la plupart un "brouillard cérébral", c'est-à-dire qu'ils ressentent l'impression de se retrouver de temps en temps en "pause" et de ne pas pouvoir réfléchir ou se concentrer.