Bactérie E.coli : rappel massif des pizzas Fraîch'Up de Buitoni

Alors que les cas de contaminations graves au Escherichia coli sont en recrudescence en France, la marque de pizzas surgelées Buitoni, qui appartient au groupe Nestlé, a annoncé vendredi 18 mars le retrait-rappel massif et immédiat de l'ensemble des produits de sa gamme Fraîch'up. En cause, la présence de ces bactéries dans la pâte d'un des produits.

Face au risque, la marque recommande aux consommateurs qui ont acheté ces pizzas surgelées avant le 18 mars de ne pas les consommer et de s'en débarrasser. "Nos procédures de fabrication, nos contrôles qualité et le respect des consignes de conservation, de préparation et de cuisson, garantissent l'hygiène et la sécurité alimentaire de nos pizzas", précise par ailleurs Buitoni dans un communiqué.

Les clients peuvent également obtenir un remboursement. Pour cela, il faut contacter le service consommateurs, muni d'une photo de l'emballage du produit sur laquelle figurent les références : Date Limite de Consommation (DLC), numéro de code barre, numéro de lot et heure de production.

Les consommateurs qui auraient mangé une pizza Fraîch-Up avant d'avoir pris connaissance de ce rappel et qui présenteraient des symptômes tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements sont invités à consulter leur médecin traitant rapidement. "En l’absence de symptômes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter", précise la marque.