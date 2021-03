publié le 24/03/2021 à 08:49

Y aura-t-il encore des dérogations pour les commerces ? Après les coiffeurs, les fleuristes, les cordonniers, les discussions sont toujours en cours à Bercy. Les instituts de beauté sont prêts à saisir le Conseil d'État si le gouvernement les maintient fermés. Régine Ferrère, présidente de la Confédération Nationale de l'Esthétique et de la Parfumerie a poussé un coup de gueule sur RTL.

"On nous prend souvent pour des ravissantes idiotes, parce que personne n'a conscience de la qualité de nos diplômes. Personne n'a bien pris conscience de notre place. Un peu comme les gens qui font le ménage ou qui soignent, cette crise a mis en avant un tas de professions qui oeuvraient dans l'ombre", explique-t-elle.

"Aujourd'hui, nous voulons oeuvrer dans la lumière et en plus nous participons à l'hygiène et au bien-être des Français. Olivier Véran offre des chèques psy aux jeunes étudiants. On est mieux que des chèques psy, on est mieux qu'une boîte de prozac", dit-elle.

Pâques - Il n'y aura pas de levée des restrictions pour les fêtes de Pâques. Les déplacements interrégionaux resteront interdits pour les 21 millions de Français situés dans les 16 départements concernés par les nouvelles mesures. Jean Castex l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien.

Pollution - La RATP est visée par une plainte pour tromperie aggravée. L'association Respire accuse l'entreprise de transports de mentir sur les niveaux de pollution et vient de l'assigner en justice.

Football - Les Bleus affrontent l'Ukraine ce mercredi soir au Stade de France, première rencontre d'une série de trois matches qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar.