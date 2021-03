Coronavirus : le variant anglais touche aussi les animaux domestiques

publié le 24/03/2021 à 00:07

La Covid-19 n'épargne personne, pas même les animaux domestiques. Des scientifiques américains ont récemment constaté que certains variants du virus pouvaient également infecter nos fidèles compagnons, en l'occurrence le variant anglais.

Le département de médecine vétérinaire de l'Université A&M du Texas est à l'origine de cette nouvelle découverte. Dans le cadre d'un projet pour comprendre la transmission de la Covid-19 entre les humains et les animaux, les chercheurs se sont approchés du propriétaire d'un chien et d'un chat, atteint par le variant anglais du coronavirus. Les scientifiques ont alors réalisé des prélèvements sur les deux animaux et ont décelé des traces du même variant, relate Futura-Sciences.

Leur propriétaire affirme qu'ils ne présentaient qu'un léger symptôme, de petits épisodes d'éternuements. Les chercheurs texans ont conclu que les bêtes ont été contaminées par leur maître. Ils recommandent alors de faire preuve de prudence en cas de test positif et de "se tenir éloigné des animaux domestiques (…) afin de prévenir la transmission du virus aux animaux", explique le docteur Casey Barton Behravesh, directeur du One Health Office au CDC.