publié le 09/03/2021

Depuis le début de l'année, 6.500 agents de la RATP et de la SNCF ont été formés pour mieux réagir aux agressions sexuelles. L'objectif de cette initiative est d'accompagner au mieux les nombreuses victimes, qui chaque année, subissent dans les trains et dans les métros des attouchements et agressions, de la part de ceux qu'on appelle parfois les "frotteurs". La formation permet de préparer ces agents à apporter un soutien aux victimes, parfois une aide médicale lorsque c'est nécessaire et aider à porter plainte.

Nicolas a suivi cette formation de la RATP. Avec son équipe, ils ont déjà dû l'appliquer sur le terrain. "C'est une dame en pleine détresse, nous signalant que sa fille âgée de 13 ans avait subi des attouchements de la part d'un individu. Nous avons tout de suite pris en charge les victimes. Nous nous sommes assurés qu'elles n'avaient pas besoin de soins. Nous avons isolé l'individu et facilité son interpellation". Avec ses collègues, Nicolas a accompagné les victimes jusqu'au commissariat.

C'est une formation plus que bienvenue pour les victimes. Chaque année, plus 200.000 femmes se font agresser sexuellement dans les transports. Pour beaucoup d'entre elles, prendre le métro est un calvaire. Par ailleurs, un numéro d'urgence, le 3117, est toujours disponible pour les victimes. Il permet de solliciter l'intervention rapide des agents de sécurité.

