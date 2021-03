Coronavirus : "On a un protocole sanitaire qui n'est pas renforcé", dit une prof

publié le 24/03/2021 à 07:35

Mardi 23 mars, le président a fait deux annonces concernant le calendrier de la vaccination. D'abord, les 70-75 ans vont à leur tour pouvoir être vaccinés et enfin, les profs seront vaccinés à partir de mi-avril, fin avril. Quatre syndicats ont réclamé en urgence une vaccination des enseignants, ils ont été entendus assez rapidement.

"Enfin il y a des signes encourageants qui sont donnés. Nous sommes une profession exposée à un risque sanitaire. Maintenant il va falloir aller vite, il faut des précisions notamment sur le calendrier", a déclaré mercredi matin sur RTL Sophie Vénétitay, professeure de SES dans un lycée en Essonne et secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.

"Puisque nous sommes exposés, que fait-on jusqu'à la vaccination ? Il faut des protections supplémentaires d'ici la mi-avril", dit-elle. "On est au coeur de la troisième vague dans les établissements scolaires aussi. Aujourd'hui il faut savoir qu'on a un protocole sanitaire qui n'est pas renforcé, on a des mesures qui sont extrêmement légères, je pense notamment à la cantine", poursuit l'enseignante. Concernant les tests salivaires, "dans les collèges et les lycées, il n'y a quasiment rien", ajoute-t-elle.