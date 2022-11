DÉBAT - Coupe du monde 2022 : les Bleus doivent-ils prendre position sur les droits humains au Qatar ?

En respect pour le pays hôte de la Coupe du monde, le Qatar, et ses valeurs, le capitaine de l'Équipe de France, Hugo Lloris, a indiqué qu'il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel lors des matchs. En effet, selon lui : "Quand on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se plient à nos règles et à nos exigences. J'en ferai de même au Qatar. Je dois montrer du respect par rapport à ça."

Une position que ne partage pas Roselyne Bachelot. Sur RTL, l'ancienne ministre a indiqué que ce que dit le gardien des Bleus "est grave". Selon elle, "ça aurait été bien de porter le brassard arc-en-ciel, les joueurs ne le font pas c'est un peu dommage". Néanmoins, Roselyne Bachelot reconnaît "que ce n'est pas leur boulot" que de prendre position.

Pour Tugdual Denis, les joueurs "devraient se taire et continuer à jouer au foot". En effet, "s'ils mettent le doigt dans l'engrenage de l'engagement, après on leur reprochera de ne pas aller jusqu'au bout", parce que les joueurs portent ce brassard en Europe, mais pas au Qatar. Pour lui, ceci est surtout du marketing. Par ailleurs, Tugdual Denis pense que le football est "un monde hypocrite et bien pensant", puisque qu'il "épouse tous les combats faciles."

