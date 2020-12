SNCF : des prix plafonnés sur les TGV pour faire revenir les clients ?

publié le 05/12/2020 à 19:11

La SNCF doit faire revenir les voyageurs. Plombée par la pandémie et particulièrement les deux confinements de l'année 2020, la compagnie ferroviaire prévoit des pertes à hauteur de 5 milliards d'euros et doit trouver la parade pour l'exercice suivant. Pour ce faire, la direction pourrait opter pour une simplification de la grille tarifaire en mettant en avant un prix plafond sur les tarifs des billets TGV, Inoui comme Ouigo.

Selon franceinfo, la SNCF planche sur cette piste, et mettrait en place un prix maximum sur tous les trajets, uniquement pour la seconde classe, mais surtout quels que soient le moment de la réservation ou la date du voyage. Pour accompagner cette nouvelle politique, la SNCF mettrait aussi fin au principe des tarifs plus bas lorsque le client réserve plus tôt.

"Pour que le groupe aille bien, il faut que le TGV aille mieux", explique le PDG Jean-Pierre Farandou, relayé par nos confrères. Si pour le moment l'option n'est pas encore validée, la direction a décidé de consulter au préalable les cheminots, les usagers mais aussi les différentes associations.