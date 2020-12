Confinement : quel bilan dresser après un mois ?

publié le 02/12/2020 à 17:00

La France est reconfinée depuis un mois. Cette mesure a été prise par Emmanuel Macron le 29 octobre dernier, pour éviter une deuxième vague qui s'annonçait "plus dure et plus meurtrière" que la première. Cela dit, une certaine "tolérance" avait lieu jusqu'au retour des vacances de la Toussaint. Depuis, l'épidémie a bien évolué.

Les indicateurs de l’épidémie confirment les bienfaits du confinement. Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de malades pour 100.000 habitants, a drastiquement baissé depuis le lundi 2 novembre, retour des vacances de la Toussaint. Ce taux montait alors à 500 contaminés pour 100.000 habitants sur le territoire, contre 96,3 au 28 novembre. La France n’avait pas connu un chiffre aussi bas depuis le mois de septembre dernier.

Même constat pour le taux de reproduction du virus, ou R0 : celui-ci poursuit une tendance à la baisse. Du 2 au 21 novembre, il est passé d’1,16 à 0,56. Cela signifie qu’un individu malade contamine désormais moins d’une personne, ce qui traduit que l’épidémie semble avoir cessé de progresser. Enfin, concernant le taux de patients Covid-19 en réanimation, les chiffres ne diminuent que très légèrement, allant de 73,6% au retour de la Toussaint à 71,1% au 1er décembre. Cette occupation demeure importante à la vue du nombre de nouveaux malades quotidiens qui reste important, 8.083 patients supplémentaires le 1er décembre.