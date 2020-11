5G : tarifs, déploiement, applications pratiques... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 18/11/2020 à 09:46

Ce mercredi 18 novembre est le jour J pour la 5G en France, avec l’activation des réseaux déjà mis en place. Mais attention, on ne pourra pas encore l’avoir sur son téléphone, il s’agit plutôt d’une date symbolique. Les opérateurs ne proposeront les forfaits 5G qu’en décembre, avec beaucoup de data pour se connecter à internet.

Au niveau des tarifs, ils varieront entre 30 et 100 euros par mois. Il faudra encore installer des antennes 5G, il y en a 500 actuellement, c’est très peu. Il y en aura 20.000 fin 2025.

Pour espérer utiliser la 5G, il faudra un smartphone compatible. Les récents le sont peut-être déjà, et tous les fabricants en proposent, et les prix vont de 400 à 1.000 euros. Et si les détracteurs du nouveau réseau arguent que télécharger un film en 3 secondes est un gadget, il faut préciser que la 5G ne sert pas à ça.

En effet, son déploiement servira surtout à des usages professionnels comme travailler à distance en tempos réel. Avec la 5G il n’y a pas de délai entre le moment où on "donne un ordre" et le moment où il s’exécute. Ainsi en télémédecine, la 5G permettra d’effectuer des opérations chirurgicales à distance. Les voitures autonomes également pourront communiquer entre elles en temps réel pour éviter les collisions