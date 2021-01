Vague de froid : risque-t-on des coupures d'électricité ?

publié le 08/01/2021 à 08:16

Va-t-on manquer d'électricité ce vendredi 8 janvier ? Le gestionnaire Réseau de Transport d'Électricité (RTE) a activé le signal rouge sur tout le pays pour aujourd'hui. Il est demandé aux Français d'éviter de trop consommer entre 7 heures et 13 heures.

Un petit déjeuner à la bougie, sans grille-pain, des chargements de téléphone retardés, tout comme les machines à laver, sèche-linges et lave-vaisselles et si possible une consommation plus faible du chauffage sont autant d'efforts qui peuvent permettre d'éviter la surcharge.

Si tous les Français éteignent une ampoule, cela reviendrait à 600 Mégawatt gagnés, soit la consommation d'une ville entière comme Toulouse. La consommation d'électricité est pourtant loin d'exploser, on consomme même plutôt moins en raison de la crise : -3% par rapport à un mois de janvier classique.



La production d'électricité est en baisse

Mais le risque de saturation s'explique, car la production est en baisse. Conséquence directe de l'épidémie de coronavirus, nos capacités à fabriquer de l'électricité tournent au ralenti, les plannings d'entretien des centrales nucléaires ont été bousculés, les maintenances de l'été dernier n'ont pas pu avoir lieu, tout a été reporté cet hiver. Certains sont donc en maintenance en ce moment même, à la pire période, ce qui nous rend plus vulnérables.

Tous les ans, il y a des pics de consommation d'électricité en fonction de la météo, tous les ans il y a une vigilance. Cette année, les gestionnaires RTE expliquent qu'il ne faudrait pas que l'on manque de chance : une tempête, une chute de neige importante, un problème technique et la situation pourrait être difficile.

La Chine, par exemple, est contrainte à des coupes de lumières, d'escalators, de chauffages, à cause d'un froid polaire combiné à une consommation galopante. Si jamais chez nous le froid s'intensifiait, RTE n'exclut pas de réduire la consommation de gros sites industriels partenaires ou de baisser légèrement la tension électrique sur les réseaux.

Cela signifierait par exemple que votre plaque électrique chauffera 5% moins fort. En dernier recours, des coupures sont possibles.

Le plus : Sanofi prêt à aider la concurrence

Le laboratoire pharmaceutique français, qui accuse du retard par rapport à d'autres sur la confection d'un vaccin, réfléchit à apporter son aide à la concurrence. Cela permettrait ainsi de mieux lutter contre les risques de pénurie de vaccin contre la Covid-19.

La note : 18/20 aux créatrices d'entreprises

En ce qui concerne les chefs d'entreprises, la parité est encore loin. Pour trois entrepreneurs hommes, il n'y a qu'une femme cheffe d'entreprise. En cette période de crise, monter une entreprise relève, d'ailleurs, de l'exploit. C'est la raison pour laquelle a été ouvert, pour les créatrices d'entreprises, le prix Business with attitude en partenariat avec RTL. Les candidatures sont possibles jusqu'au 11 janvier avec à la clé un accompagnement d'un an.