Pourquoi les prix de l'électricité ne cessent d'augmenter

publié le 12/01/2021 à 13:32

Une troisième hausse des prix de l'électricité attendue. Le tarif réglementé pourrait augmenter de 1,73%, ce qui représenterait 16 euros par an sur la facture d'un ménage. Au total, les prix de l'électricité ont augmenté de 50% sur 10 ans.

Pour expliquer cette hausse, il y a d'abord des facteurs structurels : les centrales nucléaires vieillissent, les coûts de maintenance sont plus lourds, il faut provisionner pour envisager leur remplacement. Parallèlement, il faut aussi subventionner la montée en puissance des énergies nouvelles comme l'éolien et le solaire. Compte tenu de tout cela, en 10 ans, effectivement, la facture annuelle moyenne d'un foyer a bondi de 500 euros.

Et puis, il y a les facteurs conjoncturels. Les hausses que nous allons subir cette année sont essentiellement liées à la crise sanitaire et économique. La loi dit que le tarif réglementé du kilowatt/heure doit répercuter tous les coûts, de la production à la commercialisation.

La faute (en partie) au confinement

À cause des deux confinements, EDF a pris du retard dans les travaux d'entretien de ses centrales nucléaires, certains réacteurs n'ont pas pu redémarrer dans les délais initialement prévus, ce qui crée des tensions sur le marché de gros de l'électricité. Les prix flambent car les fournisseurs, par précaution et peur de manquer, commandent et achètent massivement des capacités.

Les opérateurs sont confrontés aussi à un manque à gagner dû aux factures impayées des particuliers, mais aussi et surtout des professionnels : près d'une entreprise sur cinq ces derniers mois n'a pas pu régler sa facture d'électricité en temps et en heure. Cela renchérit les coûts, il faut compenser. Et c'est un peu tout le monde qui paiera.