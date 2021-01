Les infos de 5h - Neige : des centaines d'automobilistes bloqués sur l'A40

publié le 13/01/2021 à 05:55

Dans l'Ain et la Haute-Savoie, des centaines d'automobilistes ont passé la nuit du mardi 12 janvier dans le froid, piégés par la neige sur l'A40, au niveau du viaduc de Bellegarde-sur-Valserine. Environ 30 centimètres de neige sont tombés à minima très brutalement mardi après-midi. Des gymnases ont accueilli les naufragés dans la région et les secours débloquent petit à petit les voies, mais il reste des conducteurs coincés, notamment dans le sens Mâcon-Genève.

Christophe Dubois est directeur de la communication des autoroutes du Mont-Blanc : "Depuis 23h30, on a complètement libéré l'A40 en direction de Lyon. En direction de Genève, alors qu'on avait au plus fort de la crise 8 kilomètres de véhicules, ça va un peu mieux on n'a plus que 3 ou 4 kilomètres.

"On a purgé la moitié de ces gens qui étaient bloqués, mais il y a encore du travail. La neige tombe fort et nos engins ont encore du mal à atteindre des endroits stratégiques parce qu'il y en a partout. Je pense qu'au plus fort de la crise, on a eu plus de 2.000 véhicules qui ont dû patienter. Au moment où je vous parle je pense qu'il n'y en a plus que 300 ou 400."

À écouter également dans ce journal...

Coronavirus - Emmanuel Macron va devoir trancher ce mercredi après-midi en Conseil de Défense entre les trois options possibles pour enrayer la nouvelle vague de coronavirus qui menace la France. Couvre-feu national à 18h, couvre-feu assorti d'un confinement le week-end ou confinement national, le président devra décider. Il y a 200 nouveaux cas de variant britannique par jour en ce moment.

Universités - Une étudiante a tenté de se défenestrer à Lyon, mardi soir. Grâce à l'intervention de témoins qui ont alerté les pompiers, ses jours ne sont plus en danger, mais les syndicats alertent sur la souffrance des étudiants. Samedi dernier, un étudiant en droit à Lyon-III s'était également défenestré du quatrième étage de sa résidence à Villeurbanne.

Football - Le PSG affronte ce soir l'Olympique de Marseille pour le Trophée des champions, à Lens. Le match intervient alors que la chaîne Canal + vient d'annoncer qu'elle rendait ses droits télés de la ligue 1 à la LFP. Elle estime que le championnat français a perdu de la valeur et demande un nouvel appel d'offres.