publié le 08/03/2021 à 07:43

Le moment est-il venu ? Emmanuel Macron doit-il appeler tous les Français à se faire vacciner ? C’est étonnant mais le président de la République n’a jamais, à ce jour, clairement appelé les Français à se faire vacciner, notamment les soignants.

Vous avez peut-être vu des images du chef de l'État dans un centre de vaccination ou entendu parler de ses agacements face aux lenteurs de la vaccination. Mais il n’y a pas eu d’intervention à la télévision ou de message vidéo sur les réseaux sociaux.

Dans sa dernière intervention solennelle du 31 décembre, il s’est contenté de remercier Mauricette la première vaccinée de France. Et dans sa dernière interview, il a fait le point sur la production de vaccins sans lancer d’appel. Il s’en tient à son allocution de novembre dernier : la vaccination n’est pas obligatoire. C’est "liberté, sécurité, efficacité", résume l’un de ses conseillers.

Une accélération de la campagne de vaccination

Et pourquoi le temps serait venu d’appeler les Français à se vacciner ? Parce que nous sommes en train d'entrer dans une autre phase de la vaccination : la phase industrielle qui va concerner de plus en plus de monde. Très clairement, il y a eu une accélération ce week-end avec plus d’un demi-million d’injections depuis vendredi.

Et ce n’est qu’un début, ce n’était pas un week-end de rattrapage, ça va encore s’accélérer promet le gouvernement. L’objectif, c’est 20 millions de vaccinés d’ici deux mois. 10 millions de piqures par mois, aujourd’hui c’est 10 fois moins.

Tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens Emmanuel Macron Partager la citation





Les commandes passées aux labos vont finir par arriver en masse. Il faudra alors que l’intendance suive. Là-dessus, nous avons beaucoup entendu Emmanuel Macron. Pas sa voix, mais le récit des réunions où Emmanuel Macron tape du poing sur la table, avec cette phrase taillée pour marquer les esprits : "Tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens".

Ce n’est pas très difficile de l’imaginer en train de dire ça. C’est le mythe bien entretenu d’un Président qui mettrait tout le monde sous tension pour que ça bouge. Emmanuel Macron veut de la vaccination 7 jours sur 7.

La vaccination, c’est la solution : la solution pour désengorger les hôpitaux, la solution pour retrouver une vie normale. À ce jour, il n’y en a pas d’autre sauf à attendre l’extinction du virus de lui-même.

Le traumatisme du H5N1

Aurons-nous donc bientôt des vaccinodromes ? Le mot est encore interdit. Le gouvernement redoute que ces usines à piquer apparaissent vides, faute de dose, à la télévision. C’est le traumatisme encore vivace de la campagne contre le H5N1. Pourtant, dès le milieu de cette semaine le stade vélodrome à Marseille sera utilisé pour vacciner en masse. Si ça, ça n’est pas un vaccinodrome !



Le moment est peut-être venu de dire tout simplement et sans craindre les critiques et les polémiques et les anti-vaccins de moins en moins nombreux : vaccinez-vous pour vous et pour le pays.