publié le 08/03/2021 à 13:22

Des médecins généralistes indiquent avoir reçu un message des autorités sanitaires leur expliquant qu’ils ne pourraient pas réserver de vaccins cette semaine pour privilégier les pharmaciens. Ce lundi 8 mars, Agnès Giannotti, vice-présidente du syndicat de médecins généralistes MG France est l'invitée de RTL.

Seuls les pharmaciens peuvent donc passer commande cette semaine. "Non seulement je n'y comprends rien, mais je suis ulcérée. Une profession n'a jamais été piétinée comme ça", s'est elle insurgée. "Tous les rendez-vous de vaccination qu'on a pris pour la semaine prochaine, on doit les annuler. Ça veut dire que les généralistes ne comptent pour rien, cette profession est complètement piétinée", a-t-elle insisté.

"Nous on s'est organisés, depuis le début on veut des doses. Ça suffit", dénonce-t-elle ajoutant vouloir la démission du directeur général de la santé Jérôme Salomon, la généraliste. "Ça suffit. À ce degré de préparation et à la façon dont il nous humilie et depuis le début, la coupe est pleine, les généralistes n'en peuvent plus. Là c'est trop".