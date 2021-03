publié le 09/03/2021 à 17:26

"Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous" : le gouvernement a dévoilé ce mardi 9 mars son clip publicitaire encourageant la vaccination. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a partagé la vidéo sur son compte Twitter ce matin. Cette campagne publicitaire avait été annoncée samedi, lors d'un déplacement du ministre dans un centre de vaccination dans l'Essonne.

"Je savais qu'on ne pourrait se passer l'un de l'autre", c'est avec les paroles de Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud que le gouvernement a souhaité faire passer son message. Dans le clip, on voit deux enfants courir au ralenti vers leur grand-mère. Celle-ci ne porte pas de masque et se réjouit de la présence de ses petits-enfants qui lui sautent au cou. Tous trois s'enlacent et la grand-mère leur fait des bisous, le sourire aux lèvres. Une scène d'amour touchante, qui rappelle instantanément ce qu'était la vie pré-Covid, et ce qu'elle peut redevenir.

Toutefois, l'ambiance change lorsque qu'on réalise que tout cela n'était en fait qu'un rêve. La dame âgée rouvre les yeux, masquée, dans un centre de vaccination où une infirmière lui administre une dose et lui demande : "Ça va ? Ça ne vous a pas fait trop mal ?", ce à quoi la patiente répond : "Pas du tout, au contraire". Dans cette scène, la grand-mère imagine ainsi le moment des retrouvailles avec ses proches, dont elle pourra bénéficier grâce à la vaccination. Le message du gouvernement est clair : pour retrouver "le monde d'avant", il faut se faire vacciner.

Pour nous retrouver demain, vaccinons-nous. pic.twitter.com/CjzmHvpHaO — Olivier Véran (@olivierveran) March 9, 2021