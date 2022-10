Carburant : à quelle vitesse rouler pour réaliser des belles économies ?

Avec le mouvement de grève qui touche les raffineries du groupe Total, certaines stations ne sont plus approvisionnées et sont obligées de puiser dans leur stock stratégique. L'essence se fait donc de plus en plus rare, voire est inexistante dans certaines stations.

Néanmoins, grâce à la voiture RTL, nous vous donnons des conseils pour faire des économies de carburant. C'est très basique, il faut lever le pied. Sur l'autoroute, rouler à 110 au lieu de 130 vous fera économiser près d'un litre au 100. En ce période de recherche de carburants, cela peut vous permettre de gagner quelques kilomètres.

Par ailleurs, l'application Total propose une carte sur laquelle les stations-service disposant encore de carburant sont indiquées. Au moment où vous vous rendez dans votre station, attention, car dans certaines régions comme les Hauts-de-France, il est interdit de faire le plein avec son jerricane. Dans cette région, il n'y a seulement que 30 % des stations qui sont ouvertes.

Depuis le départ de la voiture RTL, ce matin, en Île-de-France, seulement 4 stations ouvertes sur 12 ont été recensées avec, à chaque fois, de longues files d'attente.

