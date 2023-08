Vacances d'été : Bison Futé prévoit un vendredi orange et un samedi rouge sur les routes

Si vous partez en vacances en voiture vendredi 11 ou samedi 12 août, prenez vos précautions. Bison Futé prévoit une circulation difficile pour ces deux jours, alors que se profile le week-end prolongé du 15 août. Toute la France est ainsi classée orange dans le sens des départs pour le vendredi. Dans le sens des retours, la circulation sera particulièrement compliquée dans le Sud-Est. La région est classée rouge. "De nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles, en particulier sur l’A10 à la sortie de Paris. L’A7 sera également très chargée", détaille Bison Futé pour vendredi. Concernant les retours, "la circulation sera difficile au niveau national et très difficile sur l’arc méditerranéen, notamment sur l’A8 et l’A9."

Le samedi s'annonce encore plus difficile dans le sens des départs et est classée rouge sur toute la France. Pour les retours, la Bretagne et le Nord seront aussi en rouge. "La circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Les autoroutes A7, A9, A10, A11, A61, A71 et A75 seront particulièrement impactées", note Bison Futé. Pour des prévisions détaillées, rendez-vous ici.

Dimanche et mercredi difficiles en Auvergne-Rhône-Alpes

Le dimanche 13 août ne posera pas de difficultés particulières sur les routes, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Est. Les deux régions sont ainsi classées orange dans le sens des départs et des retours. "Des difficultés de circulation sont attendues plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, et sur l’Arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61", explique Bison Futé.

Mercredi 15 août, seule la région Auvergne-Rhône-Alpes sera en orange dans le sens des retours, avec une circulation difficile notamment sur l’A7 et l’A8.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info