Les infos de 6h - Tourisme : un premier bilan mitigé pour les professionnels dans la Manche

À mi-chemin des vacances d'été, les professionnels du tourisme peuvent déjà commencer à tirer un premier bilan de cette période estivale.

À Paris, le bilan est jugé satisfaisant par les acteurs du tourisme : 85% des hôtels sont remplis ou 25.000 touristes chaque jour à la Tour Eiffel. Un bilan plus mitigé en région, notamment à Jullouville dans la Manche où il y a du monde sur la plage et dans les restaurants, mais un peu moins dans les commerces.

La plage de Jullouville a connu ses heures de gloire en juillet. "Il y a eu des moments ou carrément, on ne voyait pas le sable tellement il y avait de monde, surtout en forte canicule, donc du coup les gens allaient plutôt à la douche avant de se remettre sur le sable", explique Lise, cheffe de poste à la SNCSM (les sauveteurs en mer).

Dans la station balnéaire, des commerçants rient, mais d'autres pleurent : "Moi qui est connu des périodes chaudes avec énormément de mondes, actuellement, c'est zéro. Dans le temps, j'avais deux salariés le matin, deux l'après-midi et on était débordés. Aujourd'hui, on était débordés de rien du tout", décrypte Philippe Lambert, marchant d'articles de plages depuis 43 ans.

Anthony de Crépier constate que les vacanciers n'achètent pas. "Il y a beaucoup d'étrangers qu'ils n'y avaient pas l'année dernière en raison du Covid. Jullouville, c'est une station balnéaire, donc au niveau des commerces, ce n'est pas Byzance, donc ils vont plutôt sur Granville", lance le professionnel.

En revanche, le tiroir caisse de la pizzeria de Laureen a bien chanté : "Globalement, c'est la foule. On est complets tous les soirs très tôt avec deux heures d'attente. Il faut commander le midi pour le soir", détaille-t-elle.

À quelques encablures du Mont Saint-Michel, tous espèrent qu'août fera oublier ce mois de juillet difficile.

À écouter également dans ce journal

Ukraine - Volodymyr Zelensky a appelé samedi soir les habitants de la région de Donetsk à évacuer pour échapper à la "terreur russe" et aux bombardements sur ce territoire de l'est du pays, largement sous contrôle de Moscou.



Politique - Emmanuel Macron est arrivé vendredi au Fort de Brégançon, la résidence d’été des présidents de la République dans le Var, où, comme chaque année, il se reposera tout en suivant les dossiers importants et en préparant la rentrée.



Météo - Une vague de chaleur est attendue en France à partir de lundi. Elle devrait s'étendre au moins jusqu'à vendredi dans certaines zones du pays.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info